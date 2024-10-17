أسباب التعب المزمن وطرق فعالة للتغلب عليه

انت الأن تتابع انت الأن تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حتى دون بذل مجهود بدني أو عقلي، مما يسبب لهم التوتر والقلق من احتمالية وجود مشكلة صحية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية، فإن 55% من البريطانيين يعانون من الإرهاق المزمن، وترتفع النسبة إلى 65% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً.

توضح الدكتورة ساندرا ويتلي، عالمة النفس، أن هذا الإرهاق يرتبط بالضغوط اليومية المتزايدة، مثل متابعة الأخبار السلبية باستمرار عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسبب حالة من المقارنة المستمرة مع الآخرين ويزيد من الشعور بالإجهاد.

وتشير الدكتورة ويتلي إلى أن هناك استراتيجيات للتغلب على هذه الحالة، منها:

تقليل استخدام الهاتف: الحد من متابعة الأخبار والمقاطع على الهاتف.

تحسين صحة الأمعاء: حيث تؤثر بكتيريا الأمعاء في الطاقة والصحة العقلية.

تناول الفيتامينات الأساسية: مثل فيتامين (D) والمغنيسيوم والفيتامينات من مجموعة (B)، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الطاقة وتحسين الحالة المزاجية.

اتباع هذه الاستراتيجيات قد يساعد الأشخاص على التخلص من التعب والإرهاق المستمر، وتحسين جودة حياتهم بشكل ملحوظ .