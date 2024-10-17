انت الأن تتابع خبر "معجزة من السما..!" تحمي الكبد.. عشب سحري مفعوله قوي 100% يصفي الكلى من الحصوات! ياريتني عرفتها من زماان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزعتر هو أحد الأعشاب الطبيعية التي تتميز بالعديد من الخصائص والفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى لصحة الجسم، ويمكن أن يكون هذا النوع من الأعشاب مفيدًا لصحة الكلى والكبد.

توضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية في مستشفى جامعة القاهرة، أن الزعتر يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخواصها المدرة للبول، مما يساهم في زيادة كمية البول وتدفق السوائل داخل الجسم.

وقالت ” نهلة عبد الوهاب” في تصريح خاص إن الزعتر يساهم في طرد السموم والفضلات من الجسم من خلال الكلى، مما يقلل من احتمال تكون الحصوات كما أنه يساعد في تفتيت الحصوات نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، مما يسهم في منع تراكم الحصوات وتكونها.

أشارت إلى أن الزعتر يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الكبد ويمنع تراكم الدهون فيه وقدمت العديد من الفوائد الأخرى للزعتر، منها: –

مفيد لصحة الأعصاب.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

مضاد للبكتيريا

مضاد للالتهابات.

كما نصحت باستخدام الزعتر الطازج أو المجفف في تحضير الطعام، مثل المخبوزات والدجاج واللحوم والشوربة، بالإضافة إلى إمكانية غلي الزعتر وشربه كمشروب صحي.

يعزز صحة القلب

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات والأكسدة المتواجدة في الزعتر على تقليل الالتهابات، والتي تعتبر السبب الرئيسي لأمراض القلب.

كما يعزز زيت الزعتر الغني بالمركبات النباتية صحة القلب من خلال تحسين أداء صمامات القلب، واسترخاء الأوردة والشرايين، وتقوية عضلة القلب.

يقوي المناعة