انت الأن تتابع خبر هترجعك شباب تاني!!... فوائد مزهلة لورق الغار هتصغرك اكتر من 20 سنة اتحداك لو كنت تعرفها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار او كما يعرف ايضًا بإسم ورق اللورا واحدًا من الاعشاب العطرية التي يتم استخدامها بشكل كبير في الطهي في مختلف دول العالم، لكن لا تقتصر استخدامات ورق الغار على الطهي فقط بل ان له الكثير من الفوائد الصحية التي تظهر على الكثير من الافراد في حال تناولة والانتظام عليه، حيث انه يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الطبيعية وغيرهخا من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فوائد تناول ورق الغار تبعونا عبر دوت الخليج.

فوائد ورق الغار للجسم