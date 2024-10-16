انت الأن تتابع خبر هترجعك شباب تاني!!... فوائد مزهلة لورق الغار هتصغرك اكتر من 20 سنة اتحداك لو كنت تعرفها! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار او كما يعرف ايضًا بإسم ورق اللورا واحدًا من الاعشاب العطرية التي يتم استخدامها بشكل كبير في الطهي في مختلف دول العالم، لكن لا تقتصر استخدامات ورق الغار على الطهي فقط بل ان له الكثير من الفوائد الصحية التي تظهر على الكثير من الافراد في حال تناولة والانتظام عليه، حيث انه يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الطبيعية وغيرهخا من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فوائد تناول ورق الغار تبعونا عبر دوت الخليج.
فوائد ورق الغار للجسم
- يحتوي ورق الغار على كمية كبيرة من المواد المضادة للاكسدة والمضادة للالتهابات والبكتيريا ايضًا والذي يجعلها مفيدة بشكل كبير لصحة الجسم بشكل عام، ومن الجدير بالذكر ان ورق الغار يحتوي ايضًا على مكونات تساعد في الزيادة من صحة الهضم وتحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير، وليس هذا فقط بل ان ورق الغار قد اثبت فعاليته الكبيرة في ضبط مستوى لسكر في الدم والزيادة من صحة الجهاز المناعي وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة، ويساعد ورق الغار على التقليل من التوتر والقلق مما يساعد على الحصول على نوم هادئ بدون ارق، ويمكن تناول ورق الغار بطرق متنوعة سواء طان عن طريق اضافته في الطعام فقط او عن طريق اضافة ورق الغار إلى الشاي او عن طريق شربة مغلي ايضًا للحصول على الفوائد الكبيرة الموجودة به.