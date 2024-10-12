"سر تثبيت العطر على الملابس ليدوم طويلاً.. خطوات سهلة وبدون تكلفة!"

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رياض - احمد صلاح - تخيل أن تخرج من المنزل برائحة عطر تجذب الأنظار وتثير الفضول إنها تجربة لا تنسى فهل تساءلت يوما لماذا تدوم رائحة عطر بعض الأشخاص طويلا بينما تختفي رائحتك بسرعة السر لا يكمن فقط في نوع العطر بل في كيفية استخدامه تثبيت العطر على الملابس يحتاج لبعض الحيل البسيطة وفي هذا المقال سنقدم لك طريقة فعالة لضمان بقاء عطرك المفضل عالقا لأطول فترة ممكنة هيا لنكتشف معا كيف نجعل رائحتك تدوم وتعكس أناقتك في كل مناسبة.
سر تثبيت العطر على الملابس
- السر وراء الحفاظ على رائحة العطر لوقت طويل ليس فقط نوعه بل كيفية استخدامه إليك بعض النصائح التي ستضمن لك دوام عطرك لساعات استخدم عطر ذو تركيبة غنية وثقيلة لضمان استمراره تأكد من أن الملابس جافة تماما قبل رش العطر عليها تجنب رش العطر عن قرب بل احرص على أن يكون من مسافة تتراوح بين 15 إلى 20 سم وركز على المناطق المخفية تجنب حك الملابس بعد رش العطر واحفظها في مكان بارد وجاف لتدوم الرائحة طويلاً وضع قطن منقوع بالعطر داخل خزانة الملابس لزيادة ثبات الرائحة يمكنك أيضاً ملء خزان المكواة بالعطر وكي الملابس بها.
- عند اختيار العطر المناسب حاول تحديد نوع الرائحة التي تفضلها مثل الزهرية الخشبية الشرقية أو الحمضية وجرب العطر على بشرتك لتتأكد من التفاعل بينه وبين جسمك اختر التركيز المناسب للعطر بناءً على القوة والمدة التي تحتاجها ورش العطر على نقاط النبض مثل المعصم خلف الأذنين وعلى الرقبة لتثبيت الرائحة.