انت الأن تتابع خبر اصبغي شعرك أحمر ناري في البيت بطريقة طبيعية 100% ومن غير كيماويات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحب الكثير من النساء تجربة ألوان شعر جديدة وجريئة لكن الخوف من تأثير المواد الكيميائية يدفعهن إلى البحث عن بدائل طبيعية تمنح الشعر لونا مميزا دون إلحاق الضرر به ويعتبر اللون الأحمر الناري من الألوان التي تضفي إطلالة جذابة ومشرقة ويمكن تحقيق هذا اللون باستخدام مكونات طبيعية آمنة ومغذية للشعر.

فوائد الصبغات الطبيعية للشعر

الصبغات الطبيعية تتميز بعدم احتوائها على مواد ضارة مثل الأمونيا التي تسبب جفاف الشعر وتقصفه وتساعد المكونات الطبيعية على تغذية الشعر بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن كما أنها تمنح الشعر ترطيبا ولمعانا بالإضافة إلى أنها آمنة تماما للاستخدام المتكرر ولا تسبب الحساسية أو التهيج لفروة الرأس.

المكونات الطبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر

للحصول على لون أحمر ناري يتم استخدام مكونات طبيعية سهلة وبسيطة تشمل مسحوق الحناء وعصير البنجر والبابريكا حيث تمنح الحناء اللون الأساسي بينما يعزز البنجر والبابريكا الدرجة الحمراء النارية التي تضفي مظهرا جذابا ومشرقا يتم أيضا إضافة الزبادي أو زيت الزيتون للحفاظ على ترطيب الشعر أثناء عملية التلوين.

طريقة تحضير صبغة الشعر الحمراء الطبيعية

لتحضير الصبغة يتم خلط نصف كوب من مسحوق الحناء مع كوب من عصير البنجر الطازج وملعقتين من البابريكا وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزبادي يتم مزج المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة ساعة حتى يتخمر.

خطوات تطبيق الصبغة على الشعر