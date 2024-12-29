وفقًا خبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الحمل يمكن أن يوضع له عنوان هو: "عام ضبط الإيقاع". والمقصود هنا أن كافة قرارات برج الحمل ستكون مدروسة ومخططاً لها بهذا العام تحديداً جيداً.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الحمل 2025

بداية من الشهر الأول سيكون مواليد برج الحمل قادرين على إنجاز ملفاتهم، شريطة أن يركزوا على أهدافهم، دون تضييع للوقت. قد تخدم مواليد برج الحمل خلال هذه الأثناء بعض العلاقات الشخصية أو العامة أو الاجتماعية، وأيضاً سيكون التواصل مع مراكز النفوذ والسلطة عاملاً فعالاً.

قد يسافر مولود برج الحمل خلال هذا الوقت، وقد يتم ترشيحهم لشغل موقع جديد في العمل، قد ينشط مولود الحمل أيضاً، وتبرز مواهبه المميزة في الأعمال الأدبية والفنية والفكرية. وقد يستفيد من بعض الظروف ليخدم مصالحه وأعماله جيداً.

هذه الفترة قد تكون مناسبة للغاية للنماء والتطور والتقدم، قد تتوسع أيضاً علاقات برج الحمل، وقد يبدأ علاقات جديدة خارج محيطه أو خارج بلده، عليه هنا فقط أن يكون منتبهاً للغاية عند اختيار الأشخاص الذين سيتعامل معهم، والمجموعات التي قد ينتمون إليها.

قد يعود كل هذا إلى عودة كوكب زحل لبرج الحمل، بعد غياب استمر لنحو 30 عاماً، سيدخل زحل من جديد برج الحمل بتاريخ 25 من مايو، لكن هذه العودة لن تطول، هي فقط ستكون بمثابة زيارة خاطفة، وسيعود بعدها كوكب زحل إلى برج الحوت.

ولكن العام القادم، سيعود زحل مرة أخرى لبرج الحمل، ويستقر به حتى عام 2028.

خلال زيارة زحل السريعة لبرج الحمل خلال هذا العام، سيركز على كل الجوانب الضعيفة بحياة برج الحمل، فدوماً ما يقوم زحل بالتركيز على الجوانب الأضعف، حتى يقوم ببنائها وتقويتها، ويساعدك على تصحيحها من جديد. لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الحمل شاهد الفيديو أدناه.

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