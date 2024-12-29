وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج القوس قد يكون عامًا جيدًا للغاية، وذلك لأن هناك الكثير من الانتقالات الهامة لكواكب كانت قد سببت لهم بعض الضغط خلال فترات سابقة. وقد تغير انتقالات هذه الكواكب الكثير من الأوضاع في حياة القوس.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج القوس 2025

توضح غالية بكفلاوي أن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج القوس قد يكون هو عام التغيير والسفر والانطلاق. إذا كان بعض مواليد برج القوس يخططون لبدء مشروعهم الخاص، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لوضع خططهم موضع التنفيذ.

قد يُحقق أيضًا مولود برج القوس الكثير من النجاحات والإنجازات في عمله خلال هذا العام.

رغم كون موقع كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، ببرج الجوزاء، خلال النصف الأول من العام، قد لا يكون مريحًا بالنسبة لمولود برج القوس، إلا أنه قد يُقدّم له بعض الشراكات الجديدة، والتي من الممكن أن تكون مهنية أو عقدًا جديدًا أو ارتباطًا.

قد يكون عام 2025 بالنسبة لبرج القوس أيضًا هو عام إيجاد الحلول الصعبة، وقد يظهر هذا الأمر، على نحو خاص، خلال النصف الثاني من العام، وتحديدًا خلال وقت انتقال كوكب المشتري لبرج السرطان، حينها، قد تبدأ فترة من التعويضات، ومن المكاسب المالية، والحلول والقرارات الحاسمة.

قد تنفتح أبواب جديدة أمام القوس، وقد يستفيد من صداقات أو معارف ستكون داعمة جدًا له، وسيتمكن من إثبات كفاءته.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج القوس شاهد الفيديو أدناه.

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