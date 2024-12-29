انت الأن تتابع خبر لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد إليكي طريقة تحضير " ماسك الأرز " الساحر .. جربيه ومش هتندمي !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأولويات التي لدى المرأة بشكل عام والتي من أهمها العناية الخاصة بنفسها للحصول على المظهر الذي يرضيها في كل التفاصيل الخاصة بالجمال والتي تضع لها النساء الكثير من الشروط الصعبة كي تنال إعجابها في الأخير ومن بين أهم تلك الأمور هي الحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد المزعجة التي تشير إلى تقدم المرأة في السن وهو أمر لا ترغب في الوصول له بل إن الهدف هو الحصول على بشرة مشدودة وشابة طوال الوقت .

مكونات وصفة ماسك الأرز لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير