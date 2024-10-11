طريقة عمل صابون الفازلين السائل روعة لتبييض العرائس قبل الزفاف

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رياض - احمد صلاح - صابون الفازلين السائل ، من أهم أنواع الصابون الذي يمكن استخدامه لتبييض الجسم من أول استعمال، فهو يحافظ على ترطيب الجسم ويقلل من نسبة الجفاف والتشققات التي تصيبه، فهو يساهم في تقشير البشرة من الخلايا الميتة ويجدد نشاطها مرة أخرى، وهو من مستحضرات العناية بالجسم وفوائده عظيمة لا توجد في أنواع الصابون الأخرى، فهو يمتلك رغوة دهنية تساعد على ترطيب الجسم وتجعل الجسم ناعم مثل الحرير، ويعطي الجسم التبييض الفوري عند استخدامه بانتظام، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد المزعجة، وطريقة عمله في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت أو جهود عند تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج ، على طريقة عمل صابون الفازلين السائل الروعة بخطوات بسيطة في البيت.

مكونات صابون الفازلين السائل

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابون السائل في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

طبق صغير من الصابون المبشور.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون الفازلين السائل لتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع الصابون المبشور، والماء المغلي ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نقوم بإضافة النشا، والأرز المطحون ونقلبهم مع بعض جيدًا.

بعد ذلك نضيف الفازلين ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بدهن الجسم والمناطق الحساسة بالصابون ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نفرك الجسم بعدها حتى نتخلص من الاسمرار والجلد الميت.

نقوم بغسل الجسم بالماء وندلك الجسم بواسطة اللفة حتى نزيل الاسمرار بالكامل.

نحتفظ بالخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لاستخدام مرة أخرى.

طريقة عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم

سوف نتعرف على خطوات عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم بسرعة فائقة وهى كما يلي:-