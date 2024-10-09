انت الأن تتابع خبر وصفات رائعة لتنعيم الشعر الخشن في وقت قصير جدا .. النتيجة مبهرة من أول مرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أهم الأشياء التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على نفسية المرأة هي أن يكون شعرها خشن ولا تعلم كيفية التعامل مع هذا الأمر لكن في هذه الفترة قد تم ابتكار العديد من الوصفات المميزة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل بشكل سهل وسلس من أجل الحصول على شعر ناعم وغاية في الروعة ، حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يجعلها تستعيد الثقة في نفسها بشكل كبير وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال بعض الفقرات القليلة من المقال التي يتم مناقشة الطريقة التي يتم تحضيرها خلالها

وصفة الموز وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

يتم تحضير تلك الوصفة من خلال القيام بهرس ثمرة من الموز في زيت الزيتون معا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس

يتم توزيع الوصفة على الشعر على ان تترك لمدة تصل إلى 15 دقيقة

ثم يتم شطف الشعر بالماء والشامبو

تكرر تلك الوصفة مرة على الأقل في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة

وصفة البيض لتنعيم الشعر الخشن