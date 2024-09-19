معجزة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة جنونية يجعله ينمو بغزارة دون توقف مثل شعر الهنديات

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رياض - احمد صلاح - معجزة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة جنونية، تستخدم النساء منذ قديم الزمان العديد من الوصفات الطبيعية فيي تطويل الشغر والعديد من أمور العناية بالمرأة والتجميل فلم يكن هناك مواد أو منتجات كيميائية يقومون باستخدامه وكان شعرهن متميز بطوله ونعومته فالسر في هذا هو مكونات الطبيعة فقط، لذا سنقدم اليوم من خلال مقالنا بعض من وصفات البيت بمكونات طبيعية تساعد في تطوسل الشعر كما تزيد من جماله ونعومته، بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع الكثير من الأموال في أشياء ليست مضمونة بنسبة 100%.

قرص واحد لتطويل وتكثيف الشعر لحد الركب

مكونات الوصفة

عدد 3 حبات من حبوب الإسبرين.

عدد 3 ملاعق كبار من الشامبو المناسب.

خطوات إعداد الوصفة

قومي بصحن حبوب الإسبرين صحنًا ناعمًا جدًا.

أضيفي حبوب الإسبرين على كمية الشامبو وقلبيهم مع بعضهما البعض جيدًا.

أثناء الاستحمام قومي بوضع الشامبو بالإسبرين على شعرك وافركي برفق لمدة 3 دقائق.

اتركي الشامبو على شعرك لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يستفاد الشعر منه بشكل جيد.

قومي بغسل شعرك من الشامبو واهتمي بتجفيفه جيدًا.

كرري التجربة ثلاثة مرات في الأسبوع من أجل نتيجة متميزة في شعرك.

الإسبرين عامل مساعد جدًا في تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها ويعمل على تطويله بشكل سريع.

معجزة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة جنونية

مكونات الوصفة

عدد بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

خطوات إعداد الوصفة