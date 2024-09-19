انت الأن تتابع خبر «طريقة ولا في الخيال»..معجزة الطب الحديثة اخيرا تم الاكتشاف..تناول المياة بهذه الطريقة كل يوم يحول الماء الى مادة حارقة للدهون تخسرك الوزن بسهوله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتبط قلة شرب الماء يوميا بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والعديد من المشاكل الأخرى ويعتقد الكثيرون أن تناول القهوة والشاي يساعد في تجنب الجفاف ولكن على العكس يمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى تفاقم الوضع وفقا للأطباء وخبراء التغذية فإن تناول الماء في الصباح على معدة فارغة يحمل فوائد صحية عديدة وسوف نقدمها لكم من خلال موقعنا دوت الخليج

فوائد صحية عند تناول المياه

يعزز عملية التمثيل الغذائي

عملية الأيض هي عملية تتحول خلالها الأطعمة إلى طاقة ضرورية لعمل الجسم كما أن هذه العملية تؤثر على سرعة اكتساب الوزن أو فقدانه لدى الفرد وقد يسهم شرب الماء الدافئ في تعزيز عملية الأيض بشكل مؤقت ويساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر مما يعجل من عملية خسارة الوزن.

تحسين الدورة الدموية

شرب الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة يمكن أن يحسن من الدورة الدموية وتدفقها وهذا يساهم في توسيع الأوعية الدموية مما يعزز من التدفق وبالتالي يساعد في تخفيف مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

يساعد على الهضم