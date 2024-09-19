انت الأن تتابع خبر “يا ريتني جربتها من زمان”.. عشبة في منزلك تنظف القولون والجهاز الهضمي وتخلصك من البراز المتحجر.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عدد من الأعشاب التي تقوم بدور فعال فى تنظيف القولون من البراز المتحجر، حيث يتسبب فى الكثير من المشاكل، ومن ضمن هذه الأعشاب تأتي عشبة السنا حيث أنها واحدة من أبرز الحلول التي يتم اللجوء إليها من أجل تحسين عملية الهضم والتخلص من الإسهال وغيرها من المشاكل المزعجة.

عشبة السنا لتنظيف القولون

يمكنك تحضيرها من خلال غلي كوب من الماء مع إضافة ملعقة من عشبة السنا وتحليته بالسكر أو العسل حسب الرغبة، فقط جربها فهي طريقة فعالة ومجربة للتخلص من البراز المتحجر فهي تعمل أيضا على طرد الغازات وتحسين عمليات الهضم.

أعشاب طبيعية لتنظيف القولون