انت الأن تتابع خبر “يا ريتني جربتها من زمان”.. عشبة في منزلك تنظف القولون والجهاز الهضمي وتخلصك من البراز المتحجر.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك عدد من الأعشاب التي تقوم بدور فعال فى تنظيف القولون من البراز المتحجر، حيث يتسبب فى الكثير من المشاكل، ومن ضمن هذه الأعشاب تأتي عشبة السنا حيث أنها واحدة من أبرز الحلول التي يتم اللجوء إليها من أجل تحسين عملية الهضم والتخلص من الإسهال وغيرها من المشاكل المزعجة.
عشبة السنا لتنظيف القولون
- يمكنك تحضيرها من خلال غلي كوب من الماء مع إضافة ملعقة من عشبة السنا وتحليته بالسكر أو العسل حسب الرغبة، فقط جربها فهي طريقة فعالة ومجربة للتخلص من البراز المتحجر فهي تعمل أيضا على طرد الغازات وتحسين عمليات الهضم.
أعشاب طبيعية لتنظيف القولون
- هناك طرق أخرى لحل مشكلة تنظيف القولون وذلك من خلال عصير الليمون، قم بتحضير كوب من عصير الليمون الطازج واضف ملعقة من العسل لتحليته، أو استخدام عشبة الزجاج التي تعتبر واحدة من أفضل الأعشاب العلاجية الطبيعية التي تساهم في حل مشاكل القولون بسبب محتواها من الألياف الطبيعيةء ويمكنك تناولها من خلال كوب من المياه الدافئة مع ملعقة من عشبة الزجاج ومعلقة عسل او سكر.
- الدردار الأحمر له قدره فائقة على علاج الإسهال الحاد والإمساك بسبب ما به من خصائص تساعد على تهدئة بطانة المعدة، يساعد في تنظيم قوام البراز، فهو جيد فى علاج مشاكل الجهاز الهضمي.
- بذر الكتان تحتوي على الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تعزز عملية الهضم وتعزز امتصاص الماء من الأمعاء، مما يعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة ويساهم في تنظيف القولون من الفضلات وعلاج مشاكله بصفة عامة.