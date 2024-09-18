انت الأن تتابع خبر ودعاً للسكري وادويته.. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة، والمعروفة باسم “ميثي” في الهند، واحدة من أشهر التوابل المستخدمة في المطبخ الهندي والعالمي، وإلى جانب نكهتها المميزة، تشتهر الحلبة بخصائصها الصحية والطبية، مما يجعلها عنصر أساسي في الطب التقليدي، وغنية بمضادات الأكسدة والالتهابات نقدمها لكم من خلال موقعنا دوت الخليج

مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن

يمكن استخدامها كعلاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية.

خصائص الحلبة وفوائدها العلاجية

بذور الحلبة تحتوي على مجموعة من المركبات المفيدة، مثل مضادات الأكسدة والالتهابات، ما يجعلها مستودع للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية والعلاج من عدة أمراض، ويكفي نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة في كوب من الماء، وتركها طوال الليل، ثم تصفيتها في الصباح وشربها على معدة فارغة.

أحد أبرز فوائد شرب ماء الحلبة يوميا هو فتح الشهية، مما يساعد على زيادة الوزن بطريقة طبيعية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، يمكنك ملاحظة النتائج عند تناول ماء الحلبة لمدة شهر يوميا.

تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، فهي مفيدة في علاج حرقة المعدة، التخلص من الإمساك، والتخفيف من الديدان المعوية، والألياف الموجودة في الحلبة تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم.

الحلبة تحتوي على مركب يسمى جلاكتومانان، بالإضافة إلى البوتاسيوم، وهما مكونات تساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم، مما يحمي من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الحلبة وصحة القلب

أثبتت العديد من الدراسات أن الحلبة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، وفي الوقت نفسه تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع HDL في الجسم، وهذا التأثير المفيد يجعل الحلبة علاج فعال لصحة القلب والأوعية الدموية.

احتواء الحلبة على الألياف ومضادات الأكسدة يسهم في تقليل خطر تراكم الدهون الضارة في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تأثير الحلبة على المفاصل

بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد الحلبة في تخفيف الألم والالتهابات المرتبطة بالمفاصل، وتناول ماء الحلبة بانتظام قد يساعد في تحسين حالة الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

تعد الحلبة غنية بالألياف التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم، وخاصة تلك المتراكمة في القولون، وهذا التأثير المنظف يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الحلبة على حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

الحلبة والسيطرة على مرض السكري

من أهم فوائد الحلبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هي قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، والمركب جلاكتومانان يساعد في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من فرص ارتفاعه بعد تناول الطعام.

تناول ماء الحلبة بانتظام على معدة فارغة قد يساعد في تذويب حصى الكلى والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.

الحلبة ليست مجرد توابل شهيرة