انت الأن تتابع خبر كنز في بيتك أغلى من الذهب.. وصفة سحرية لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة بكوسا واحدة هتخلي بشرتك ناعمة ومشدودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكوسا مكونا طبيعيا فعالا يساعد في تحسين مظهر البشرة والتخلص من التجاعيد، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامينات A و B و C، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف المفيدة لصحة البشرة والجسم، وفي الفترة الأخيرة أصبح ماسك الكوسا شائعا لشد البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر، حيث يعطي نتائج رائعة بفضل احتوائه على فيتامين C الذي يعمل على تقليل التجاعيد والشيخوخة المبكرة؛ لذا سنوضح لحضراتكم فيما يلي طريقة تحضير هذا الماسك بكل سهولة في المنزل.

مكونات ماسك الكوسا لشد البشرة

هذه الوصفة تعمل على تجديد البشرة وتمنحها مظهرا مشدودا وخاليا من التجاعيد مع الاستمرار في استخدامها بانتظام، ولتحضير هذا الماسك الطبيعي الممتاز يلزم توافر المكونات التالية: (2 ملعقة عسل نحل، 1/2 كوب ماء ورد، قطع كوسا صغيرة الحجم، قطع خيار، نعناع مطحون، أزهار البابونج، أوراق السنا).

خطوات تحضير ماسك الكوسا لإزالة التجاعيد