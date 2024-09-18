«حتى لو كبرت وضهرك اتحنى».. بذور بسيطة بس متستصغرهاش عشان فوائدها مش هتستوعبها..!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من العناصر المفيدة للجسم والبشرة على حد سواء، إذ تحتوي على قشور ومضادات أكسدة تساهم في شد الجلد والحد من ترهله إضافةً إلى ذلك، تحتوي على أحماض دهنية تضمن تغذية وترطيب البشرة تعتبر بذور الكتان من الأطعمة الخارقة حسب وصف الخبراء، ويطلق عليها اسم “بذور تجديد الشباب لأنها تسهم في تزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية اللازمة من الداخل والخارج.

وصفات طبيعية من بذور الكتان للعناية بالشعر والبشرة

جل بذور الكتان لمعالجة جفاف البشرة

ضعي كوبين من الماء وأضيفي نصف كوب من بذور الكتان في وعاء على نار متوسطة اتركيه ليغلي مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة خشبية.

عندما يبدأ السائل في التحول إلى جل أبيض رغوي، ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد لمدة 20-30 دقيقة.

استخدمي قطعة قماش رقيقة مصنوعة من القطن لاستخراج الجل من خليط بذور الكتان واحفظيه في وعاء محكم.

يمكن تخزين هذا الجل بسهولة في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر واحد، واستخدامه في أي وقت تشعرين فيه بجفاف بشرتك.

ضعي الجل على وجهك بالكامل باستخدام قطعة قطن، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 30 دقيقة وستلاحظين تجدد بشرتك.

بذور الكتان لمحاربة التجاعيد