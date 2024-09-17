طريقة توريد وتسمين الشفايف بكريم بيبانثين السحري أقضي على جفاف الشفايف نهائياً

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رياض - احمد صلاح - توريد وتسمين الشفايف بكريم بيبانثين، تعانى الكثير من السيدات والفتيات في فصل الصيف من مشكلة جفاف وتشقق الشفاه، حيث يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى تقرحات وألم نتيجة لعدة أسباب مثل عدم تناول الماء بكميات كافية، وعوامل الطقس المختلفة، وكذلك استخدام أحمر الشفاه الذي يتماسك على الشفاه باستمرار دون ترطيب الشفاه، لهذا السبب نقدم لكِ وصفة مجربة وفعالة لتوريد وتسمين الشفاه، وهي وصفة كريم بيبانثين الوردي للشفايف، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج على طريقة استخدام كريم بيبانثين لتوريد وتسمين الشفايف، وكذلك بعض الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة والشفاه.

توريد وتسمين الشفايف بكريم بيبانثين

من الأمور المهمة للكثير من السيدات أن تحصل على شفاه ممتلئة ولونها وردي، وأن تقضي على سواد الشفاه لبضعة أشهر، ولذلك يجب عليكي استخدام مرطب للشفاه مثل كريم بيبانثين الوردي بشكل يومي، والابتعاد عن تناول الفواكه الحمضية وترك أثرها على شفتيك دون غسلها، أو استخدام معجون الأسنان وعدم غسله من شفتيك جيدًا، كما أنه من الضروري أيضًا تجنب استخدام أحمر الشفاه السيئ مع شرب الماء بكميات كثيرة يومياً.

كريم بيبانثين لتوريد وتسمين الشفايف

للحفاظ على شفاه ناعمة ووردية، يمكنك تقشيرها أسبوعيًا بمزيج من السكر الخشن وكريم بيبانثين الوردي، ويمكنك أيضًا مزج كريم بيبانثين الوردي مع قطرات من ألوان الطعام المفضلة مثل الأحمر والوردي واستخدامها كمرطب ولون للشفاه في نفس الوقت.

وصفات طبيعية للتوريد الشفاه

هناك مجموعة من الوصفات البسيطة والمكونات الطبيعية لتغذية الشفاه بشكل طبيعي، منها:

الليمون، حيث يتمتع الليمون بخاصية تفتيح طبيعية تعمل على تفتيح البشرة، كما يحتوي عصير الليمون الطازج على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح وتغذية الشفاه، ولإضافة الليمون إلى شفتيك بشكل طبيعي، قومي بما يلي:

اصنعي خليطًا يحتوي على نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون والجلسرين والعسل، قومي بوضع الخليط على شفتيك قبل الذهاب إلى النوم، ثم كرري هذه الوصفة لمدة شهر حتى تحصلي على شفاه ممتلئة.

زيت جوز الهند لتنعيم الشفاه

زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي للشفاه حيث يغذي الشفاه ويرطبها ويمنحها اللون الوردي كما يعالج تشققات الشفاه، ويعالج الجفاف الذي يسببه الطقس، ويتم استخدامه بخلطه مع كريم بيبانثين، ثم وضعه على الشفاه مرة في اليوم.

ماء الورد لتوريد الشفايف

يحتوي ماء الورد على خصائص طبيعية كثيرة ولايقتصر استخدامه للشفاه فقط، ولكن يستخدم أيضاً كمرطب ومنعم للوجه، كما أنه يساعد في تغذية الشفاه بشكل طبيعي، وللقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

امزجي قطرتان من ماء الورد مع ملعقة من العسل الأبيض.

ضعي الخليط برفق على الشفاه ثلاث أو أربع مرات في اليوم، ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الكركم وجوزة الطيب لتسمين الشفايف

تعمل هذه الوصفة على التغذية الطبيعية للشفاه وتساعد على إزالة المناطق الداكنة بالوجه، وكذلك تعمل على تسمين الشفاه والوجه، ولتطبيقها قومي بما يلي:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع نصف ملعقة كبيرة من جوزة الطيب المطحون، ثم ضيفي كمية من الماء حتى تحصلي على عجينة متماسكة، قوني بوضع الخليط على بشرتك لمدة 5 دقائق، ثم قومي بغسل شفتيك بالماء البارد ورطبهما ببلسم الشفاه.

العسل والجلسرين لتوريد وتسمين للشفاه

اتبعي هذه الخطوات لعمل وصفة للعسل بالجلسرين للعناية الطبيعية بالشفاه:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض والجلسرين حتى يصبح الخليط متجانسًا، ضعي الخليط على شفتيك قبل النوم واتركيه، في الصباح قومي بغسل الشفاه جيدًا بالماء الدافئ.