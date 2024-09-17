انت الأن تتابع خبر «فكرة هتعجبك».. حطي ملعقة من زيت الزيتون على الموز ولن تصدقي النتيجة المبهرة ياريتني كنت عرفتها من زمان!!!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكننا عمل وصفات وخلطات سحرية من خلال خلط الموز مع زيت الزيتون وهذا الخليط يكون مفيد جداً وله العديد من الفوائد الصحية ويمكننا الإستفادة منهما عن طريق خلطات أو عن طريق تناولهما معاً حيث الموز وزيت الزيتون يحتوي على ألياف ومعادن صحية تكون هامة لصحة البشرة ويمكننا إستخدام الخليط على الشعر حتى نقضي على تموجات والتجاعيد الموجودة به كما أن هذا الخليط له إستفادة أيضاً للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

طريقة وضع زيت الزيتون علي الموز:

المكونات:

3 حبات من الموز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الحلبة.

كوب من الزبادي.

2 ملعقه صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير:

نضع الموز وزيت الزيتون والزبادي وزيت الحلبة والخميرة في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بخلطهم معاً.

نضع الخليط في كوب زجاجي ونضعه في الثلاجه .

فوائد خلطة زيت الزيتون مع الموز:

يمتلك زيت الزيتون والموز فوائد عديدة حيث: