انت الأن تتابع خبر بكام النهارده .. سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10/9/2024 الرفيع والعريض في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10/9/2024 الرفيع والعريض في مصر، حاليا آلاف من المواطنين يبحثون عن سعر طن الأرز الشعير في يومنا هذا نظرًا لدوره كواحد من السلع الغذائية الأساسية التي تخزن عادة ومن المهم الإشارة إلى أن الأرز يعتبر من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر والدول العربية، وهو جزء لا يتجزأ من الوجبات اليومية المتناولة، ومع تقلبات الأسعار اليومية، يرغب كل من المستهلكين والمزارعين في متابعة تقرير الأسعار بصفة يومية، لذا للحصول على هذه المعلومات تابعوا معنا السطور القادمة.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

بالنسبة لسعر طن الأرز الشعير في يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 ومع بدء التعاملات في الأسواق المصرية تم تسجيل الأسعار كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير الرفيع بلغ اليوم 14,500 جنيه.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير العريض 15,500 جنيه.

أما سعر طن الأرز الشعير الأبيض الرفيع فقد وصل إلى 23,000 جنيه.

في حين أن سعر طن الأرز الشعير العريض الأبيض وصل إلى 24,300 جنيه.

إنتاج جمهورية مصر العربية من الأرز

تعتبر مصر من الدول الرائدة في إنتاج الأرز، الذي يتمتع بجودة عالية، وينتج وفقاً لمجموعة من اللوائح التي تحددها الجهات المختصة، وذلك بناءً على المساحات الزراعية وتوزيع الموارد المائية المتاحة للري.

بخصوص عملية التصدير