انت الأن تتابع خبر تألقي ببشرة ناعمة وبيضاء.. جربي ماسك القهوة والليمون لتفتيح الوجه والبشرة 7 درجات وإظهار إطلالتك الفاتنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من السيدات من اسمرار الوجة واليدين وحول الأنف أو من وجود الهالات السوداء، ولهذا نقدم لكي اليوم وصفات ملكات الجمال التي سوف تمكنك من التخلص من الاسمرار في أي منطقة في البشرة أو الوجة والتخلص من الاسمرار الناتج من الكلف أو من حب الشباب أو من أشعة الشمس، وهو كريم القهوة والليمون الكريم السحري الذي له قدرة كبيرة على التفتيح ليصل إلى سبع درجات ويخلصك من السواد المتراكم من سنوات سواء كان في منظمة تحت الابط أو المناطق الحساسة.

طريقة عمل كريم القهوة والليمون

تعد القهوة من المكونات الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل على تسريع تقشير الجلد الميت والتخلص من البقع الداكنة والبثور السوداء والنقط البيضاء، كما أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة وتطهير البشرة وتحفيز انتاج الخلايا، ويمكنك أن تقومي بعمل كريم القهوة والليمون في المنزل من خلال تجهيز

المكونات التالية:

معلقة كبيرة من القهوة.

ثلاث وحدات من الليمون.

معلقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من الجلسرين.

تفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء بكريم القهوة