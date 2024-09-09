انت الأن تتابع خبر «أقوي من الحبة الزرقاء»..ضع القرنفل بهذه المنطقة على جسدك واتفرج النتائج المشرفة يومياً.. ستغير حياتك 200 درجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القرنفل من التوابل الشهيرة التي يتم الحصول عليها من براعم زهور شجرة Syzygium aromaticum، والتي تنتمي إلى عائلة النباتيات اليرتاسية هذه الشجرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وقد يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا تُستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في العديد من الأطعمة، بما في ذلك القهوة العربية، بفضل نكهتها الفريدة وفوائدها الطبية المتعددة يعود أصل القرنفل إلى “جزر التوابل” القريبة من الصين وإندونيسيا والهند وباكستان ومناطق شرق إفريقيا، ولكن تمتد استخداماته إلى أوروبا وآسيا منذ العصور الوسطى، ليصبح جزءًا مهمًا من المطبخ العالمي.

القيمة الغذائية للقرنفل

تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل، التي تزن حوالي 6.6 غرام، على العناصر الغذائية التالية وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية:

السعرات الحرارية: 21

الدهون: 1.32 غرام

الدهون المشبعة: 0.35 غرام

الكربوهيدرات: 4.04 غرام

الألياف: 2.3 غرام

البروتينات: 0.39 غرام

الكوليسترول: 0

فوائد القرنفل للرجال

يتميز القرنفل بفوائد صحية متعددة، خاصة للرجال، حيث يعتبر من الأعشاب التي تعزز الصحة العامة والحياة الحميمة بطرق طبيعية وآمنة: