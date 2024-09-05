انت الأن تتابع خبر فكرة عبقرية…ضعي الليمون على الفحم وصفة سحريه هتفيدك كتير هتقولي يارتني جربتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم معظم السيدات باستعمال الأواني الاستانلس، ولكن هذا النوع غالبا ما يعاني من ظهور البقع وعلامات الحروق، الأمر الذي يجعل الكثير من ربات البيوت تبحثن عن الطرق التي تساعدهن في الحصول على أواني لامعة وخالية من الحروق والبقع، كذلك يمكن استخدام تلك المواد في تنظيف الحنفيات وكافة الأشياء المصنوعة من الاستانلس، وفيما يلي سوف نتعرف معا على طريقة لتنظيف الأشياء المصنوعة من الاستانلس سواء الأواني أو الحنفيات.

وصفة الليمون والفحم للتنظيف

لا تخلو وصفة للتنظيف وإزالة البقع أو الصدأ من الليمون، فالليمون يدخل في كافة المنظفات، كما أن الليمون من النباتات الذي يمكن أن يتم استخدامها لإزالة البقع وجعل الأواني لامعة، كما يمكن باستخدامه التخلص من الكلس من الحوائط ويتم استخدامها عن طريق التالي:

المكونات

1,5 ملعقة بيكربونات الصوديوم.

1 ملعقة بيكنج بودر.

ليمونة.

قطعة فحم.

طريقة الاعداد والاستخدام: