"هتبقي زي البطة البلدي !".. طريقة طبيعية لتسمين الوجه خلال فترة وجيزة.. وفري فلوس واكسبي جمال!

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وفعالة لتسمين الوجه وتحسين مظهره، وسواء كنت تعانين من النحافة بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي أو عوامل أخرى، ولكن هنالك الكثير من الحلول المتاحة لمساعدتك على تحقيق هدفك، وفي السطور القادمة سوف نقدم لك مجموعة من النصائح والوصفات التي تساعدك على الحصول على وجه ممتلئ ونضر.

وصفة الحلبة لتسمين الوجه

مزج ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحلبة مع ملعقتان صغيرتان من العسل، والقليل من الماء الفاتر.

تحريك المكونات معاً حتى تحصل على عجينة متماسكة.

توزيع ماسك الحلبة على الوجه بالكامل مع التركيز على منطقة الخدود.

تدليك الكريم لمد دقيقتين.

ترك الماسك حتى يجف تقريبا من ربع إلى نصف ساعة.

شطف الوجه بالماء.

الحرص على تكرار تلك الماسك مرتين في الأسبوع.

يمكنك أيضاً تناول كل يوم منقوع الحلبة فهذا يساعد على تغذية خلايا البشرة من الداخل.

نصائح لتسمين الوجه