معجزة من السماء || .. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام !؟

انت الأن تتابع خبرمعجزة من السماء || .. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام !؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة بذور الكتان من أفضل أنواع البذور التي يمكن أن تعطيك الكثير من الفوائد وتدخل في الكثير من الوصفات وخاصة وصفات البشرة لأنها تساعد على شد البشرة وتقليل من ظهور التجاعيد المبكرة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض دهنية لازمه تساعد في التخلص من ظهور الشيخوخة وتحفيز افراز الكولاجين واليوم سوف نوضح لكم ماسك يومي من بذور الكتان الذي يساعد على مكافحة التجاعيد المبكرة.

ماسك بذور الكتان للبشرة

المكونات:-

ملعقة واحدة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار.

خطوات تحضير وصفة

1- في البداية قم بإحضار وعاء وضع فيه كل المكونات السابقه منها عصير الليمون و جل الصبار والنشا وبذور الكتان المطحونة.

2- اخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض كتي يصبح معك قوام ثقيل متماسك.

3- قم بفرد الخليط على البشرة واتركيه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماما.

4- ثم يتم فرك البشرة حتى تتخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.

5- من ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد وقم بدهن القليل من زيت بذور الكتان حتي يساعد علي ترطيب وتغذية البشرة.

ماسك اخر لبذور الكتان

المكونات

عدد اثنين ملعقة من بذور الكتان.

ثلاث أكواب من الماء.

خطوات الاستخدام