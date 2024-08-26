انت الأن تتابع خبر وصفات الجمال من كوريا ستجعلك أجمل الجميلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما كانت تثير حيل الجمال الكورية ضجيجًا، وذلك لجميع نتائجها الفعالة، حتى أن العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال التجميل قد أدخلت منتجات التجميل الكورية في منتجاتها، إليك بعض أفضل طرق التجميل الكورية التي نحتاج جميعًا إلى معرفتها للعناية ببشرتنا.

تقشير الوجه بقطعة قماش

يمكن أن يساعد تقشير وجهنا باستخدام منشفة صغيرة في التخلص من الشيخوخة المبكرة ويمكن أن يمنع التجاعيد، كل ما علينا فعله هو استخدام الماء الدافئ وقماش للوجه لتقشير بشرتنا بلطف في حركة دائرية صاعدة، من المهم القيام بذلك برفق واستخدام منظف معتدل للحفاظ على تزييت المنطقة.

قناع الفحم

يمكننا بسهولة العثور على أقنعة من الفحم في الأسواق. ما عليك سوى وضع قناع الفحم وتركه على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة أثناء الاسترخاء، يزيل الفحم السموم ويقشر بشرتنا ويساعد في إزالة الأوساخ، ومع ذلك ، من المهم معرفة أن الفحم يمكن أن يجفف الجلد، لذا كرري هذه العملية مرة واحدة فقط في الشهر.

اسانس الوجه

هو محلول لطيف ومرطب يمكن أن يساعدك في الحصول على هذا التوهج الطبيعي، اغسلي وجهك وضعي المرطب ، ثم ضعي مرة أخرى طبقة عليا من المرطب والحفاظ على بشرتك ناعمة وسلسة.

عززي لون شفتيك الطبيعي

من المهم التركيز على لون الشفاه الطبيعي لدينا لأنه سيجعلنا نبدو أصغر سنًا وأكثر حيوية، يميل لون شفاهنا إلى التلاشي مع تقدمنا ​​في العمر ، لذا فإن استخدام لون الشفاه من الظل الطبيعي لدينا سيعيد حرفيًا صبغة الشفاه الشبابية.

زيت الشفاه

زيوت الشفاه غنية بالعناصر الغذائية وتنزلق على نحو سلس مثل ما يعرف بزبدة الكاكاو. يمكن أن تعطي انعكاس كبير من اللون وعلى عكس ملمع الشفاه ، لا يوجد أي لزوجة. يمكنك تجربة زيت الأفوكادو لجعل شفتيك تبدو ممتلئة أكثر.

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