انت الأن تتابع خبر سر جمال بشرة اليابانين بخلطة النشا الكوري لتفتيح وتنقية البشرة من أي أسمرار وبقع في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث معظم الفتيات والنساء عن الماسك أو الخلطة التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع وفي نفس الوقت يكون ماسك طبيعي لا يضر البشرة، ولكن نجد العديد من الفتيات يبحثون عن أنواع معينة من الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه ولكن من المعروف أن هذه الكريمات ممكن أن تكون ضارة وغير صالحة للإستخدام، وهذا بسبب إحتوائها على مواد كيميائية لا تكون مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة لأن عند إستعمالها لفترة طويلة فقد تظهر على البشرة بعض المشكلات، ومن ضمنها هي ظهور الحساسية والبقع التي تكون باللون الأحمر وأحيانا تظهر إلتهابات وأيضا لا يمكن أن نستخدم كريم التفتيح لتبييض المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني والإبط، وتجنبا لحدوث أي مشكلة على البشرة تحدث بسبب إستعمال هذه الكريمات فتقوم كل إمرأة بالبحث عن أفضل ماسك كوري لأن الماسكات الكورية تساعد بشكل ملحوظ على تفتيح البشرة وتجعل الوجه صافي ونقي وخالي من العيوب، فعند الإنتظام على الماسك الكوري فإننا نحصل على بشرة بيضاء وناعمة مثل بشرة الفتيات الكوريات، وأن هذا الماسك يتكون من عدد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، فهذا الماسك يسمى بماسك النشا الكوري حيث أنه من أسرع الماسكات في المفعول وله نتيجة مدهشة يظهر من أول إستخدام، وماسك النشا يساعد على التخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء ويعمل على غلق المسام الواسعة وله دور كبير جدا في شد البشرة والقضاء على الخطوط الرفيعة وغير ذلك الكثير.

العديد منا يبحثون عن الطريقة الصحيحة لعمل ماسك النشا الطبيعى الذى حاز على اعجاب الكثير من الفتيات والنساء فى تفتيح وتبييض البشرة وإزالة الجلد المسمر وبقاء البشرة لامعه ونظيفة، فإنه ماسك كورى الأصل حصد انتشار واسع فى كافة أنحاء العالم بقوته العجيبة فى تبييض وتفتيح البشرة فهو الحل الأنسب لكى لتنعمين ببشرة بيضاء ونقية خاليه من اى قشور سمراء مزعجة .

مكونات ماسك النشا الكوري لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ربع كوب صغير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل ماسك النشا الكوري لتفتيح البشرة