اليمن: صيد حوثي خطير يقع في قبضة الجيش في مطار عدن

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ضبط عنصر حوثي متورط برصد حركة الطيران في مطار عدن الدولي، لصالح المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الإنتقالي، السبت، إنها تمكنت من ضبط عنصر حوثي، يعمل في شرطة ذمار الخاضعة للمليشيات الحوثية، ويقوم بإرسال إحداثيات للقيادي "أبوعلي الحاكم"، رئيس ما يسمى "الاستخبارات العسكرية" الحوثية.

وأضافت أن الشخص المضبوط اعترف بالانخراط في خلية تفجير مطار عدن الدولي، وأوضح في اعترافاته عمله على رصد حركة الطيران بمطار عدن الدولي، وإرسال إحداثيات للقيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو أبوعلي الحاكم.

وأقر العنصر الحوثي المضبوط بالعمل كضابط في شرطة محافظة ذمار اليمنية، وتورطه في رصد الموظفين وكشوفات الترقيات في وزارة الداخلية وإرسالها لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال إن "المليشيا استأجرت لي منزلاً في في حي العريش بخور مكسر"، واعترف بمسؤوليته عن وضع كاميرا مراقبة في نافذة منزله المطل على مطار عدن الدولي، يتم التحكم بها من قبل مكتب المدعو أبو علي الحاكم بصنعاء، بحسب وسائل إعلام تابعة للانتقالي.