خبر سار لكل اليمنيين: السعودية تعلن إعفاء الوافدين اليمنيين من رسوم الاقامة المتراكمة وتسمح لهم العمل بحرية وتعفيهم من رسوم مكتب العمل

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة إنسانية جديدة تؤكد التزامها بتخفيف معاناة النازحين من دول الجوار، أعلنت

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

عن حزمة تسهيلات جديدة تشمل إعفاء النازحين من اليمن وسوريا والسودان من رسوم المرافقين ورسوم مكتب العمل، بالإضافة إلى إسقاط الرسوم المتراكمة عليهم.

استكمال لسلسلة مبادرات إنسانية:

يأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها المملكة لتخفيف الأعباء عن النازحين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وتشمل هذه المبادرات:

* الإعفاء من رسوم الإقامة والتأشيرات: لفترة محددة. * توفير الرعاية الصحية والتعليمية: مجانًا للنازحين في المملكة. * تسهيل إجراءات العمل: من خلال تسهيل الحصول على تصاريح العمل. * توفير المساعدات الإنسانية: بما في ذلك الغذاء والكساء والمأوى.

إعفاء من رسوم المرافقين ورسوم مكتب العمل:

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن النازحين وتمكينهم من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع السعودي، حيث كانت رسوم المرافقين ورسوم مكتب العمل تمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

إسقاط الرسوم المتراكمة:

بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المستقبلية، قررت المملكة إسقاط الرسوم المتراكمة على النازحين عن الفترات السابقة، مما يتيح لهم فرصة جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاندماج في المجتمع.

الفئات المستفيدة:

يشمل القرار النازحين من الجنسيات اليمنية والسورية والسودانية.

وسيتم تطبيق القرار بشكل فوري، وسيتم إخطار النازحين المستفيدين من خلال الجهات المعنية، مما يتيح لهم الاستفادة من هذه التسهيلات في أسرع وقت ممكن.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدورها الإنساني تجاه النازحين واللاجئين، وسعيها الدائم لتوفير الدعم والمساعدة لهم في مختلف المجالات. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.