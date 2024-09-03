خبير أرصاد يحذر من منخفض جوي قادم الى اليمن في الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الخبير اليمني في الأرصاد الجوية جميل الحاج تراجع العاصفة الإستوائية إلى منخفض جوي غرب البحر العربي قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأوضح أن تأثير هذا المنخفض امتد إلى سلطنة عمان ومحافظة المهرة اليمنية، مع تأكيده على أن شدة التأثيرات على محافظة المهرة تبدو أقل من المتوقع في الوقت الحالي.

وأشار الحاج إلى أن هناك احتمالاً لتصاعد قوة هذا المنخفض في الساعات القادمة، مما قد يؤدي إلى تغير في التوقعات الجوية. ودعا إلى متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية.

وفي سياق متصل، أشار الخبير إلى استمرار تغطية الكتلة الرطبة لمناطق واسعة في غرب اليمن، وتشكل السحب الركامية بشكل متقطع في هذه المناطق. كما تحدث عن تدفق السحب من البحر نحو محافظة حضرموت.

وفي ختام تصريحه، أكد الحاج أن الله وحده يعلم ما ستسفر عنه الأيام القادمة، داعياً الجميع إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المختصة.