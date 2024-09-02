طبيب سعودي يكشف عن 5 أطعمة تُسبب السرطان عند استخدامها يومياً

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الدكتور كريم شرابي، عن 5 أطعمة تسبب السرطان عند استخدامها يومياً. وقال شرابي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"؛" 5 أكلات تسبب السرطان عند استخدامها يومياً وتشمل:

1- الطماطم المعلبة والصلصة بسبب إضافة مواد حافظة عليها بتزود فرصة الإصابة بالسرطان.

-الشبيسي بجميع أنواعه بسبب إضافة مواد عليه تسبب السرطان ويمكن استبداله بالبطاطس.

3- اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والبرجر يضاف عليهم مواد حافظة تزيد الإصابة بالسرطان ويمكن استبدالها باللحوم الطازجة.

4- المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة يوجد بها مواد حافظة بتزيد فرصة الإصابة بالسرطان، ويمكن استبدالها بالعصائر الطازجة.

5- أسماك المزارع يضاف عليها مواد تسبب الإصابة بالسرطان، ويفضل تناول أسماك البحر.