جسمك هيبقا سايح زي الزبدة.. امراة عمانيه تكشف مشروب سحري في كل بيت يقضي على الكرش نهائيا بسرعة الصاروخ

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رياض - احمد صلاح - طالما كانت الأعشاب والنباتات جزءًا لا يتجزأ من العلاجات الطبيعية، ومن بين هذه الأعشاب التي اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة ورق الجوافة. فبالإضافة إلى فواكه الجوافة اللذيذة والمغذية، فإن أوراقها تحمل في طياتها كنوزًا من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن.

لماذا ورق الجوافة؟

مصدر غني بالألياف: الألياف الموجودة في أوراق الجوافة تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

تنظيم سكر الدم: تساعد أوراق الجوافة في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والنشوية.

تحسين عملية الهضم: تساهم الألياف الموجودة في أوراق الجوافة في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، مما يقلل من الانتفاخ والإمساك.

مضادات الأكسدة: تحتوي أوراق الجوافة على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

مخفضة للدهون: بعض الدراسات تشير إلى أن أوراق الجوافة قد تساعد في تقليل امتصاص الدهون من الطعام.

كيف تستفيد من ورق الجوافة للتخسيس؟