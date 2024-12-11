انت الأن تتابع خبر وداعا للسعرات الحرارية وجبه الريجيم.. طريقة عمل كب كيك الشوفان بالشيكولاته بمكونات سهلة وخطوات بسيطة وطعم صحي رائع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كب كيك الشوفان بالشوكولاتة من الحلويات المميزة التي تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية فهو غني بالشوكولاتة، كما أنه يحتوي على الشوفان الذي يعد مصدرًا ممتازًا للألياف والبروتينات الشوفان هو من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري كما أنه مصدر جيد للبروتينات التي تساهم في بناء العضلات والحفاظ عليها لذلك، يعد كب كيك الشوفان خيارًا صحيًا يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو حلوى، وهو مناسب للأطفال وكذلك للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

مقادير كب كيك الشوفان بالشوكولاتة

1 كوب شوفان مطحون

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1 ملعقة صغيرة باكنج بودر

1 ملعقة صغيرة سكر دايت

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بيضة

1/2 كوب حليب

طريقة تحضير كب كيك الشوفان بالشوكولاتة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، امزجي الشوفان المطحون، الكاكاو البودرة، البيكنج بودر، والسكر.

في وعاء آخر، اخفقي الزيت النباتي مع البيض والحليب حتى يتجانسوا.

أضيفي خليط الزيت والبيض إلى مزيج الشوفان واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

قومي بتوزيع الخليط في قوالب الكب كيك.

ضعي القوالب في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الكب كيك.

أخرجي الكب كيك من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا قبل تزيينه.

طرق تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة

يمكنك تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة بعدة طرق مختلفة، منها: