انت الأن تتابع خبر هتصغري 20 سنة؟!.. وصفة طبيعية جبارة لتفتيح البشرة بطريقة سهلة وبسيطة هتبقي في بياض الكوريات.. إليك الطريقة بالخطوات!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة الكورية معروفة بجمالها ونقائها، وقد أصبحت محط إعجاب الكثيرين حول العالم، حيث تتميز بصفائها وملمسها الناعم ولونها الفاتح الذي يضفي مظهرا صحيا وإشراقة طبيعية ويعود سر هذا الجمال إلى الوصفات التقليدية والطبيعية التي يعتمدها الكوريون للحفاظ على بشرتهم، والتي تعتمد على مكونات طبيعية ومغذية تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة بشكل ملحوظ

الخلطة الكورية لتفتيح البشرة

تعد الخلطة الكورية لتفتيح البشرة وتنعيمها واحدة من أشهر الوصفات التي تستخدم لتحقيق هذا الهدف حيث تعتمد على مكونات بسيطة مثل دقيق الأرز والحليب والعسل، وكل منها يحتوي على عناصر مغذية تعمل بشكل فعال على تحسين البشرة فالأرز، على سبيل المثال، يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة، في حين أن الحليب يمد البشرة بالرطوبة ويساعد في تنعيمها أما العسل، فهو عنصر غني بالفيتامينات والمعادن ويعمل كمرطب طبيعي يعزز مرونة البشرة ونضارتها

طريقة تحضير الخلطة الكورية

لتحضير الخلطة، يتم استخدام:

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز

ملعقة صغيرة من الحليب السائل

نصف ملعقة صغيرة من العسل

يتم مزج هذه المكونات حتى تتكون عجينة كريمية متجانسة، ثم توضع على البشرة النظيفة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر ويتم تجفيفه بلطف هذه الخلطة فعالة جدا عند استخدامها مرتين أسبوعيا، فهي تمنح البشرة مظهرا حيويا وتفتيحا ملحوظا

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