انت الأن تتابع خبر لفقدان الوزن في أسبوعين.. عشبة بسيطة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتتقص الوزن بشكل كبير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الفلفل الحار: يحتوي على مركب الكبساسين، الذي يحسن عملية التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، ويخلص الجسم من الدهون المتراكمة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.
الحلبة:
- تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم، ما يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.
الجينسنغ:
- يُساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الوزن الزائد، فهو يحارب السمنة ويمنع تكوين الدهون في الجسم، كما أنه يؤخر امتصاص الدهون في الأمعاء.
الجيمنيما:
- تحتوي هذه العشبة على حمض الجمنازيوم، الذي يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعد على كبح الشهية، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.
الثوم:
- يُساعد على حرق دهون الجسم بشكل فعال، والتخلص من الوزن الزائد.
الهندباء:
- تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، والقضاء على عسر الهضم والانتفاخات، وتزيد من معدل حرق الدهون، ما يتسبب في إنقاص الوزن.
اعشاب لتنحيف البطن
خل التفاح:
- من أفضل الأعشاب التي تعمل على حرق دهون البطن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ما يمنح بطن مسطح خالي من الدهون.
- البقدونس يعمل على تحسين عملية الهضم، التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم، طرد الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، ما يُساعد على فقدان الوزن خاصة في منطقة البطن
الأوريجانو:
- يُساهم في تحسين عملية الهضم، تحفيز حركة الأمعاء، ما يزيد من معدل حرق دهون البطن وفقدان الوزن الزائد.الكركديه: من الأعشاب منخفضة السعرات الحرارية، التي لها دور فعال في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.
أعشاب للتخسيس بدون رجيم
الشاي الأخضر:
- من أهم الأعشاب الفعالة في التخسيس بدون رجيم، حيث يعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى المشروبات الأخرى.
البابونج:
- من الأعشاب الخالية من السعرات الحرارية، التي تُساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد.