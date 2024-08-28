انت الأن تتابع خبر ودعاً للنسيان وقلة التركيز بعد اليوم.. 5 أعشاب مهملة رخيصة الثمن متواجدة بكل بيت تجعل الذاكرة حديد وتحميك من الزهايمر وتغذي مخك وتقوى نظرك مهما كان سنك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحبة السوداء: تعرف أيضًا باسم حبة البركة، وهي تحتوي على العديد من الفوائد للجسم.

وقد أوصى النبي – صلى الله عليه وسلم – بها

تعمل الحبة السوداء على تهدئة الإنزيم المسؤول عن تحطيم مركب استيل كولين في الدماغ، وهو المسؤول عن الزهايمر، مما يجعلها مشهورة بتقوية الذاكرة. يمكن غليها أو نقعها وتناولها.

النعناع:

يعتبر النعناع مفيدًا لتنشيط الذاكرة وتحسين الاسترخاء. يمكن تحضيره على شكل شاي وتحليته بالعسل أو السكر

الجنكة:

تعرف أيضًا باسم شجرة الذكاء وتسمى أيضًا بعشبة النسيان. تعتبر الجنكة مفيدة لتحسين الذاكرة. يمكن العثور على أقراص الجنكة كمكمل غذائي في الصيدليات.

إكليل الجبل:

يعرف أيضًا بحصى البان. يمتلك إكليل الجبل القدرة على تنشيط الدماغ بشكل كبير. يقوم اليابانيون بحرق إكليل الجبل وتنشقه في بيوت الطلاب لتحفيز الذاكرة. يمكن تحضيره على شكل شاي وتناوله.

الدارسين:

يعرف أيضًا بالقرفة وهو مشهور بقدرته على علاج النسيان وتقوية الذاكرة.

زيت الزيتون:

يتم استخراج زيت الزيتون من شجرة مباركة، وله العديد من المزايا، بما في ذلك تنشيط الذاكرة.

الجوز:

يعرف أيضًا باسم عين الجمل، وهو مفيد جدًا للدماغ. يحتوي الجوز على الأحماض الأوميجا 3 الهامة لتحفيز عمل الدماغ، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات بنسب عالية.

التمر :

يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تنشط حجرات المخ، ويحتوي التمر على الفسفور والحديد التي تنشط الدورة الدموية في الدماغ.

الزعتر :

يعتبر الزعتر منبهًا للذاكرة ويساعد في استرجاع المعلومات وزيادة البديهة، ويتم تناوله في وجبة الإفطار مع الزيت والخبز في العديد من البلدان.

الحرمل :

يعتبر الحرمل مفيدًا للذاكرة ويحسن من النظر للألوان، ويمكن استخدامه كتوابل في الطهي أو تحضير مشروب منقوع منه.

الزبيب :

يعتبر الزبيب من الأطعمة المفيدة للذاكرة، وقد ذكر الزهري أنه قال: “من أحب أن يحفظ الحديث، فليأكل الزبيب”.

اللبان الذكر :

يعتبر اللبان الذكر جيدًا لتنشيط عمل الدماغ وتحفيز الحفظ، ويمكن شرب منقوعه على الريق للتخلص من النسيان، ويمكن تحليته بالسكر.

البقدونس :

يحتوي البقدونس على العديد من الفيتامينات التي تنشط الذاكرة، ويمكن استخدامه كمكون في العديد من الوصفات الطبخية.

الزنجبيل :

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة للجسم والدماغ، حيث يحفز الدورة الدموية في الجسم والدماغ مما ينشط عمل الدماغ ويحسن الذاكرة.

اللوز :