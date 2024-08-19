انت الأن تتابع خبر بلا رجيم وبلا رياضة.. الفنانة هنا الزاهد تكشف عن عشبة بسيطة نزلت من السماء متوفرة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن فوراً وبأيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت النجمة الشابة هنا الزاهد عن عشبة جبارة لها مفعول سحري في فقدان الوزن والتخلص من الكرش وأوضحت أنها استخدمت ماء الكمون وفقدت وزنها الزائد خلال أسبوعين.

ويحتوي الكمون على مركبات طبيعية قد تحفز إنتاج أنزيمات يمكن أن تلعب دورًا هامًّا في تنشيط عمليات الأيض في الجسم، لذا قد يساعد الكمون على تعزيز عمليات حرق الدهون في الجسم، بما في ذلك دهون البطن العنيدة.

وتنصح اختصاصية التغذية الأميركية، تريستا بست، بتجربة ماء الكمون، الذي يمكن إعداده بسهولة في المنزل باستخدام بذور الكمون المجففة.

وتقول بست إن الكمون من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة والتي تُظهر نتائج واعدة في تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء وتقليل الالتهابات وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

حرق الدهون

تقول بست: “جرت أبحاث حول فوائد الكمون فيما يتعلق بحرق الدهون، وأظهرت النتائج زيادة في معدل الأيض لدى أولئك الذين عانوا من فقدان الوزن بعد تناول” ماء الكمون، مشيرة إلى أنه من المعروف أن “تمثيل غذائي أسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.

تقليل الوزن ومؤشر كتلة الجسم