انت الأن تتابع خبر اضبطها الأن.. تردد قناة بين سبورت 1 beIN Sports HD لمشاهدة أقوى المباريات الحصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ضوء أعداد المتابعين المتزايد لقناة بين سبورت beIN Sports، كأفضل القنوات المعنية ببث المحتوى الرياضي حول العالم، حيث تغطي القناة أهم البطولات الرياضية على كلتا المستويين المحلي والعالمي، وذلك بما يفي بمختلف مشاهدات عشاق كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الرياضات، فضلاً عن تنوع البث وتقديم أعلى جودة عرض، لذا نجد الكثيرين يبحثون عن تردد قناة بين سبورت ونقدمه إليكم، فتابعونا.

تردد قناة بين سبورت الجديد 2024

أصبحت قناة بين سبورت أهم الوجهات الرئيسية لمحبي المحتوى الرياضي، وكذلك الراغبين في متابعة مختلف الأحداث الرياضية أولاً بأول، فهي معنية بتقديم محتوى رياضي حصري وعالمي، ويضم الآتي:

قناة بين سبورت تبث مختلف البطولات المحلية وكذلك العالمية، والتي من أهمها (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس أمم أوروبا، الدوري الإنجليزي).

بالإضافة إلى ذلك، تعرض القناة بطولات متنوعة منها (بطولات التنس الكبرى، بطولات الفورمولا 1).

ولا ننسى ما تغطيه القناة تحليل لمختلف الرياضات، وذلك عبر تقديم عدة يترأسها نخبة من محللي الرياضة المتخصصين.

مع الأخذ في الحسبان أن القناة تقدم مباريات حية بجودة بث تصل (HD ، (4K، لذا فهي حقاً قناة رياضية استثنائية.

ضبط تردد قناة بين سبورت 2024

بالطبع تتيح قنوات بين سبورت المتابعة عدة أقمار صناعية، وذلك وصولاً لمحتواها الرياضي المتميز بسهولة ويسر، ونعرض طريقة استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية الآتية:

تردد قناة بين سبورت عبر نايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت عبر سهيل سات:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت عبر عرب سات: