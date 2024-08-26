"فرح ومرح لا ينتهي.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات لتعليم وترفيه أطفالك

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رياض - احمد صلاح - تعتبر تردد قناة كراميش الجديد واحد من أبرز القنوات الفضائية التي تمكنت من تكوين قاعدة جماهرية كبيرة جداً وفي فترة زمنية قصيرة، ومع تحديث التردد الخاص بها يود العديد من الآباء والأمهات الحصول على التردد الجديد الرسمي الخاص بها من أجل الاستمتاع بباقة الأغاني المميزة التي تقوم بعرضها على شاشتها طوال اليوم، والجدير بالذكر أن قناة كراميش هي قناة فرح ومرح للأطفال حيث تستخدم أقوي الرسوم الكرتونية مع أقوي الأغاني التي تجعل الطفل يتابعها بتركيز دون الشعور بأي ملل وللحصول على معلومات التردد الخاص بها، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة كراميش الجديد

وفرنا لكم خلال موقعنا الإخباري دوت الخليج تردد قناة كراميش الجديد، وهذا لكي تتمكنوا من تثبيت القناة على جهازكم والاستمتاع بكل ما يتم عرضه عليها بالجودة الفائقة صوت وصورة كل ما هو عليكم إدخال بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 7/8.

جودة القناة: SD.

كيف ادخل تردد قناة كراميش؟

لتنزيل قناة كراميش الفضائية على جهاز الاستقبال الخاص بكم بخطوات سهلة وبسيطة جداً يجب اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية: