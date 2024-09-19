انت الأن تتابع خبر تردد قناة mbc3 للأطفال لمتابعة افلام الكرتون المدبلجة والمترجمة بالمجان على نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة mbc3 الاطفال من اهم قنوات الكرتون المتميزة التي تجذب الاطفال اليها وتقدم لهم محتوي هادف، حيث تم انطلاق قناة الاطفال mbc3 في السعودية في عام 2003 بالمقر الرسمي لها بمحافظة الرياض، وتعمل القناة باللغة القناة العربية والإنجليزية، وتقوم القناة بعرض البرامج وافلام الكرتون العالمية المدبلجة، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد القناة.

تردد قناة mbc3 الأطفال

القمر الصناعي نايل سات.

الجودة HD.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

التردد 11475، وإليكم رابط تردد قناة وناسة كيدز.

تردد قناة ام بي سي 3 اطفال على العرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

الجودة HD.

التردد 12399.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي، وإليكم رابط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي.

طريقة ضبط وتنزيل القناة علي الرسيفر

تشغيل الجهاز والرسيفر.

استخدام وحدة التحكم واختيار القائمة والإعدادات.

كتابة رمز المرور الخاصة اربع اصفار.

تحديد القمر الصناعي نايل سات او عرب سات.

كتابة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصويب للخطأ والجودة.

النقر علي بحث والانتظار للعثور علي القناة وتنزيلها وحفظها.

بعدها يتم مشاهدة قناة mbc الاطفال، وإليكم رابط تردد قناة كراميش.

محتوي برامج ومسلسلات قناة mbc الأطفال

ابطال كرة السلة.

برنامج خربشات.

سبايدر مان الاقوي.

اسماك الفقاعات.

برنامج إيش طابخين يا دانية.

برنامج داني.

مسلسل Rusty Knight.

برنامج سلغتيرا.

خطوات ناعمة.

مسلسل Dream Street.

برنامج تيكيتي توك.

مسلسل Rob The Robot.

برنامج عيش سفاري.

مسلسل دوريات المخالب.

برنامج قولولي كيف.

مسلسل Regal Academy.

برنامج مغامرات دورا.

فيلم الرجل العنكبوت.

أفلام الأبطال الخارقين، وإليكم رابط تردد قناة طيور الجنة.

أشهر مسلسلات وافلام قناة mbc 3

المسلسلات

مسلسل أبطال النينجا.

أبطال الديجيتال.

مسلسل ميغامان محارب النت.

سبايدر رايدرز .

آسترو بوي .

مسلسل سونيك.

الافلام الأنمى

عصابة الأقدام.

سبونج بوب.

الأساطير.

الميناء الورقي.

مزايا قناة mbc3 الأطفال

تقدم قناة ام بي سي 3 برامج تعليمية وترفيهية للأطفال في مختلف الفئات العمرية من عمر ثلاث اعوام حتي عمر السادس عشر، من ضمنها اعمال الرسومات المتحركة للأطفال باللغة العربية، وتنظيم مسابقات خاصة لتشجيع جميع الاطفال علي التفاعل والتحدي بشكل ايجابي لتعزيز الروح الابداعية لدي الاطفال كما تقوم هذه القناة بالبث المجاني علي مدار 24 ساعة.

مذيعين قناة mbc3