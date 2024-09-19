ضبط تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال لمتابعة أحلى الأناشيد والأغاني الجديدة على الأقمار الصناعية 2024

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رياض - احمد صلاح - تقدم قناة كراميش مجموعة رائعة من الأطفال والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الراهن لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها على مدار اليوم لذا إليكم جميع التفاصيل عن تردد قناة كراميش الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الراهن للقناة الفضائية لذلك سوف نقوم بشرح جميع التفاصيل الخاصة بالقناة لمتابعة القناة.

حدث تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال

أصبحت القناة الفضائية من أهم القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة كراميش لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني على مدار اليوم بدون انقطاع ومشاهدة صورة وصوت بأعلى جودة لذلك سوف نوضح للجميع التردد على القمر الصناعي نايل سات

كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 _ 11390

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش عبر القمر عرب سات

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل العربي الصغير لذلك إليكم التفاصيل الخاص بتلك القناة الفضائية حيث للعلم يمكن تنزيل قناة كراميش عن طريق القمر الصناعي عرب سات من خلال معلومات التردد الجديد،

وهي كالآتي: