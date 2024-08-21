انت الأن تتابع خبر الدراما الأكثر رواجاً .. عبر تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2024 بدون تشويش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت إدارة قناة الفجر الجزائرية بالإعلان عن التردد الجديد وذلك حتى يمكن رؤية المحتوى الجديد التي باتت تقدمه في الفترة الأخيرة، كونها تعتبر واحدة من كبرى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المسلسلات التركية على مستوى الشرق الأوسط ومختلف الدول العربية، وتعمل على تقوم محتوى يتلائم مع طبيعة المجتمع الذي تقوم بالبث فيه.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2024

اظبط تردد القناة الجديد على النايل سات حتي تستطيع رؤية ما يعرض من محتوى حديث على القناة، وهو:

تردد القناة: 12034 – 12647.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات 2024

يمكن استقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي العرب سات، والذي قد تم إعلانه مؤخرًا وهو:

تردد القناة: 11034.

11034. معامل الترميز: 27500.

27500. معامل الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ظبط قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

حتى تستطيع ضبط التردد الجديد للقناة يدويا، يجب عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

قم باستخدام جهاز التحكم اليدوي الخاص بريسيفر الاستقبال الشخصي.

انتقل إلى قائمة الإعدادات واختر أمر التثبيت اليدوي.

قم بتسجيل البيانات التي تتعلق بالقناة المراد استقبالها مع ضرورة تحديد القمر الصناعي.

انقر على أمر بحث وانتظر بعض الوقت.

تظهر القناة أمامك اختر أمر حفظ ليتم ضم القناة ضمن قائمة قنواتك الرسمية.

أشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية 2024