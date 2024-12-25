انت الأن تتابع خبر خطوات تثبيت تردد قناة المنار الاخبارية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من أهم الترددات التي تتلقى بحث كبير للغاية من قبل الكثير من المواطنين، وهو تردد قناة المنار الإخبارية التي نالت على اعجاب كبير بين جمهور الوطن العربى، وذلك لأنها تنشر الثقافات والحضارات، مع عرض جميع الأخبار الحديثة والتقنية، بالإضافة إلى ذلك قامت إدارة القناة بوضع أسس جديدة لها، وقد تم تغيير البيانات البحث من التردد والاستقطاب، ومعدل الترميز، وكل ذلك على حسب القمر الصناعي المتحده عليه، لظهورها بأفضل جودة.
تردد قناة المنار الاخبارية
- قناة المنار الإخبارية من القنوات الفضائية التي تأتي لكي تزرع في المتابعين القيم والمبادئ الإسلامية، مع إعلامهم بالأخبار التي تحدث داخل المجتمعات، كما أدى إلى حصولها على متابعين ومعجبين من كافة أنحاء العالم، لأنها تعبر عن مواكبة التطورات الحديثة والتقنية، ولمعرفة التردد الخاص بها تابع الآتي:
تحميل قناة المنار الإخبارية 2024
- التردد هو:11641.
- بينما الاستقطاب هو: عمودي.
- على عكس معدل الترميز: 27500.
- وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
يمكنك استقبال قناة المنار الإخبارية على العرب سات
- يأتي التردد كالتالي: 12632.
- بينما الاستقطاب سيكون: عمودي.
- معدل الترميز:30000.
تحميل قناة المنار الإخبارية 2024
- يمكنك الان تحميل قناة المنار الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك، بكل سهوله فلن تحتاج الذهاب الى أحد المراكز لبرمجة الجهاز،
وسنأتي لكم بالخطوات في النقاط التالية:
- أولا يجب أن يتم الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز.
- ومن ثم عليك النقر على أيقونة التركيب.
- بعدها حدد من القائمة التي أمامك أن التثبيت الخاص بك سيصبح يدوياً.
- ومن هنا، يجب أن يتم النقر على إضافة قناة جديدة.
- بعد ذلك ستجد مربعات فارغة أمامك يجب أن تنقر على كل مربعة وملئه بالمطلوب منك.
- حين ذلك سيتوجب عليك التأكد من أنك أضفت المعلومات الصحيحة.
- بعد ذلك اختر ايقونة البحث، وستجد القناة متو تجده أمامك داخل القائمة، انقر عليها ليتم نقلها إلى الوجهة المفضلة.