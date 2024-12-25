انت الأن تتابع خبر خطوات تثبيت تردد قناة المنار الاخبارية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أهم الترددات التي تتلقى بحث كبير للغاية من قبل الكثير من المواطنين، وهو تردد قناة المنار الإخبارية التي نالت على اعجاب كبير بين جمهور الوطن العربى، وذلك لأنها تنشر الثقافات والحضارات، مع عرض جميع الأخبار الحديثة والتقنية، بالإضافة إلى ذلك قامت إدارة القناة بوضع أسس جديدة لها، وقد تم تغيير البيانات البحث من التردد والاستقطاب، ومعدل الترميز، وكل ذلك على حسب القمر الصناعي المتحده عليه، لظهورها بأفضل جودة.

تردد قناة المنار الاخبارية

قناة المنار الإخبارية من القنوات الفضائية التي تأتي لكي تزرع في المتابعين القيم والمبادئ الإسلامية، مع إعلامهم بالأخبار التي تحدث داخل المجتمعات، كما أدى إلى حصولها على متابعين ومعجبين من كافة أنحاء العالم، لأنها تعبر عن مواكبة التطورات الحديثة والتقنية، ولمعرفة التردد الخاص بها تابع الآتي:

تحميل قناة المنار الإخبارية 2024

التردد هو:11641.

بينما الاستقطاب هو: عمودي.

على عكس معدل الترميز: 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

يمكنك استقبال قناة المنار الإخبارية على العرب سات

يأتي التردد كالتالي: 12632.

بينما الاستقطاب سيكون: عمودي.

معدل الترميز:30000.

تحميل قناة المنار الإخبارية 2024

يمكنك الان تحميل قناة المنار الإخبارية على جهاز الاستقبال الخاص بك، بكل سهوله فلن تحتاج الذهاب الى أحد المراكز لبرمجة الجهاز،

وسنأتي لكم بالخطوات في النقاط التالية: