قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 11:25 صباحاً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، إلتقى الفريق / أشرف عطوة قائد القوت البحرية الفريق بحرى / ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات .

وفى سياق متصل قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الأونة الأخيرة ، والمرور على شركة ترسانة الأسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة .