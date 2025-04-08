قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا في قرى ”حياة كريمة” بكفر سعد بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:28 صباحاً - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في قرى حياة كريمة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتستمر الفعاليات حتى 11 أبريل الحالي.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بجمعية الابن الخاص والتنمية لرعاية ذوي الاعاقة بكفر سعد، وشهدت حضور أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، د. بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية، والمخرج محمد صابر مدير عام المواهب.

بدأت الفعاليات بمحاضرة توعوية بعنوان "قانون التقاضي لذوي الاحتياجات الخاصة"، ألقاها المحامي أحمد غلوش، حيث استعرض خلالها أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الهمم، ومنها كود الإعاقة، وكارت الإعاقة، إلى جانب خدمات المجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بمشاركة فعالة من أهالي وأبناء الجمعية من ذوي الهمم.

كما عقدت ورشة حكي بعنوان "أيامنا جميلة" للكاتب المسرحي ناصر العزبي، تناول خلالها دور ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، مشيرا إلى أهمية دعمهم من قبل الوزارات والهيئات المعنية، والعمل على احتوائهم وتنمية مواهبهم، وأكد "العزبي" على ضرورة تطوير قدراتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

أعقب ذلك تقديم عروض فنية غنائية لمواهب القرية، تضمنت: "أنشودة يا إلهي، وأنشودة مشتقالك يا نبينا".

كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة لأبناء القرية، ضمن برنامج الأشغال اليدوية، حيث قدم الفنان أيمن السعدني ورشة "الأركت"، وقدمت المدربة رانيا سرحان ورشة "تصميم الحقائب بالخرز"، فيما شاركت الفنانتان هند الشناوي وغادة علي في تقديم ورشة "المانديلا"، كما قدمت ورشة "أشغال المكرمية" للمدربة سارة أبو صالحة، بالإضافة لورشة "الاستنسل" للفنانين فاطمة أحمد ونادي السيد، وقد بدأت الورش بتحديد المشاركين في كل ورشة، مع شرح تفصيلي لخطوات العمل.

وأقيم معرض للكتاب بعنوان "يلا نقرأ" يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وقدمت مواهب مدرسة كفر سعد الصناعية، عرضا مسرحيا صامتا بعنوان "التواصل الاجتماعي"، إخراج الطالبة آية وليد، وتدور أحداثه حول سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي على مجتمعنا، تمثيل رحمة الشرايدي، زهراء باسم، سمر أحمد، جنا أحمد، جنة رزق. حنين منصور، فاطمة هاني، حيث أكد المخرج محمد صابر، على أهمية الفكرة وضرورة صقل تلك المواهب، كما شاركت مدرسة كفر سعد للتعليم الأساسي باستعراض فنى بعنوان "أحلف بسماها وبترابها" بمشاركة هنا أمير، جنا العيوطي، ملك عماد، جنا عبده، ريماس أيمن.

وفى إطار التوعية بأهمية المياه، تحدثت رغدة عبد الحليم، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة للمياه، عن أهمية الحفاظ على المياه من خلال ترشيد استهلاكنا المنزلي، موضحة إلى أهمية عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للحد من الفاقد المائى.

كما شهدت الفعاليات ورشة كيفية التعامل مع المواقف الصعبة، قدمتها المهندسة منة محمود من الشركة القابضة لمياه الشرب بدمياط، إلى جانب ورشة فنية في الرسم وااتلوين، ورشة أخرى في الرسم على الوجه للفنانة سهام إسماعيل.

واختتمت الفعاليات بعرض فنى للعرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" قدمه فرقة مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

الفعاليات الثقافية والفنية بقرى محافظة دمياط، تنظمها هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط بإدارة نجوى كيوان، وتشارك بها إدارات: ثقافة الطفل والمرأة والشباب والقرية ورعاية المواهب والمكتبات، وتأتي الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لتعزيز مبدأ العدالة الثقافية وترسيخ قيم المواطنة.