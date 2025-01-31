ضبط عنصر إجرامى فى البحيرة يدير ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 01:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته 3 بنادق خرطوش، 9 فرد محلى، 2 خزينة طبنجة، عدد من الطلقات، 20 قطعة سلاح أبيض، والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.