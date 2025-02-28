رمضان آمن للحامل: أفضل المشروبات لترطيب الجسم وتجنب الجفاف

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:57 مساءً - متابعة- بتول ضوا

شهر رمضان هو وقت للعبادة والتأمل، ولكن بالنسبة للحوامل، يمكن أن يكون تحديًا خاصًا بسبب الحاجة إلى الحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف. الجفاف يمكن أن يكون خطيرًا على الحامل والجنين، لذا من المهم اختيار المشروبات المناسبة التي تساعد في الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب.

1. الماء: المشروب الأساسي:الماء هو أفضل مشروب للحامل في رمضان. يجب أن تحرص الحامل على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور. ينصح بتناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا لتجنب الجفاف.

2. عصائر الفواكه الطبيعية:عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والتفاح والرمان تعتبر مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الحامل. هذه العصائر تساعد في ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة. ومع ذلك، يجب تجنب العصائر المعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

3. الحليب ومشتقاته: الحليب ومشتقاته مثل اللبن والزبادي هي مشروبات غنية بالكالسيوم والبروتين، وهي عناصر مهمة لصحة الحامل والجنين. يمكن تناول كوب من الحليب أو اللبن أثناء السحور لضمان ترطيب الجسم طوال فترة الصيام.

4. مشروبات الأعشاب: بعض المشروبات العشبية مثل النعناع واليانسون والكراوية يمكن أن تكون مفيدة للحامل، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها. هذه المشروبات تساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

5. ماء جوز الهند: ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي غني بالمعادن والفيتامينات التي تساعد في ترطيب الجسم وتعويض الأملاح المفقودة أثناء الصيام. وهو خيار صحي ومنعش للحامل.

6. الشوربات: الشوربات مثل شوربة الخضار أو العدس تعتبر مصدرًا جيدًا للسوائل والعناصر الغذائية. يمكن تناولها عند الإفطار لترطيب الجسم وتزويده بالطاقة.

نصائح إضافية:

– تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لأنها تزيد من فقدان السوائل.

– تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والتي تساعد في ترطيب الجسم.

– تقسيم كمية السوائل على مدار الفترة بين الإفطار والسحور لتجنب الشعور بالثقل.

باتباع هذه النصائح واختيار المشروبات المناسبة، يمكن للحامل أن تحافظ على ترطيب جسمها وتجنب الجفاف خلال شهر رمضان، مما يساعدها على قضاء شهر صحي وآمن لها ولجنينها.