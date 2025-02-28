أخبار مصرية

القبض على سائق إحدى شركات النقل الذكي تعدى على سيدة بالضرب فى القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

القبض على سائق إحدى شركات النقل الذكي تعدى على سيدة بالضرب فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 02:34 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة، تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

 

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مصابة بكدمات بالبطن والوجه، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بأنها حال قيامها باستقلال السيارة المشار إليها وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق، بسبب إختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا