القبض على سائق إحدى شركات النقل الذكي تعدى على سيدة بالضرب فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 02:34 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة، تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مصابة بكدمات بالبطن والوجه، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بأنها حال قيامها باستقلال السيارة المشار إليها وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق، بسبب إختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.