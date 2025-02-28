المدارس في رمضان 2025.. مواعيد الحضور والانصراف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 11:26 صباحاً -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار متابعة تقييمات الطلاب والدراسة فى شهر رمضان المبارك، موضحة أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى وفق المواعيد التى حددتها المديريات التعليمية مع تواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشددة على أن الغياب مفعل كما هو فى شهر رمضان وأيضا التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثانى.

وأكدت المديريات على أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث أن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسي فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس المصرية اليابانية، حيث يبدأ اليوم الدراسى من ال 7:45 صباحا وينتهى بانصراف الطلاب فى الساعة 1:30 ظهرا.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة على اسمرار الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والتي تتم جميعها في حضور الطالب ولن يتم إعادتها إلا في حالات الغياب بعذر وهى تمثل 70% من درجة الطالب خلال الترم منها 10% للسلوك والمواظبة.

وأضافت الإدارات التعليمية، أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأي سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب أجازه مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن.