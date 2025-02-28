نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتوعد باتخاذ كل التدابير المضادة الضرورية بوجه الرسوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:14 مساءً - العربية نت_ توعدت الصين الجمعة باتخاذ “كل التدابير المضادة الضرورية” بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات المنتجات الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”، وفق وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن رسوما جمركية بنسبة 25% أمر بفرضها على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس كما هو مقرر مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، مشيرا إلى أن المخدرات القاتلة لا تزال تتدفق على الولايات المتحدة من تلك الدول، وفق وكالة “”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التابعة له أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية في ذلك اليوم بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها في الرابع من فبراير على الواردات من الصين.

وذكر ترامب أن المخدرات لا تزال تتدفق إلى الولايات المتحدة “بمستويات مرتفعة للغاية وغير مقبولة”، ونسبة كبيرة منها من مادة الفنتانيل القاتلة.

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وقال ترامب للصحافيين إنه قرر فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين والالتزام بالتنفيذ في الموعد النهائي يوم الثلاثاء القادم بالنسبة لكندا والمكسيك نظرا لما تراه إدارته تقدما غير كاف في الحد من تدفقات الفنتانيل إلى البلاد.

وأشارت بيانات أمريكية إلى أن 72776 شخصا لاقوا حتفهم بسبب المواد المخدرة الصناعية في عام 2023 في الولايات المتحدة، وخاصة الفنتانيل.

وحتى الآن، لم ينخرط الرئيس الصيني شي جين بينج في مفاوضات بشأن الفنتانيل، وبدلا من ذلك فرض رسوما مضادة محدودة بنسبة 10% على معدات الطاقة والمزارع الأمريكية.

وقالت الصين في رسالة إلى الممثل التجاري الأمريكي إنه ينبغي للصين والولايات المتحدة أن يعالجا المخاوف في المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كنديون ومكسيكيون مع نظرائهم في إدارة ترامب في واشنطن اليوم وغدا في محاولة لمنع الرسوم الجمركية التي قد تشكل ضربة قوية للاقتصاد شديد التكامل في أمريكا الشمالية.