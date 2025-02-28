مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قنوات المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 12:36 مساءً - شهادة معاملة أطفال

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل (30 حلقة)

يعرض مسلسل فهد البطل من بطولة الفنان أحمد العوضى على شاشة قناة On يومياً فى المواعيد التالية 9:45 مساء والإعادة 6:45 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة يوميا 10:45 مساء والإعادة 10:45 صباحا و5 صباحا.

أما قناة الحياة فتعرض المسلسل في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة 5:00 صباحا، و10:45 صباحا.

بوستر فهد البطل بوستر فهد البطل

مسلسل حكيم باشا (30 حلقة)

يعرض مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة CBC يوميا 7:15 مساء والإعادة 3 مساء و12:15 صباحا.

كما يعرض أيضاً المسلسل على قناة الحياة الساعة 9.30 مساء والإعادة 1:15 ظهرا و9:30 صباحا و2:30 صباحا.

بوستر حكيم باشا

مسلسل وتقابل حبيب (30 حلقة)

يعرض مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز على قناة dmc يوميا 8:30 مساء والإعادة 2:45 صباحا و1:30 ظهرا.

بوستر وتقابل حبيب

مسلسل عقبال عندكوا (15 حلقة)

يعرض مسلسل عقبال عندكوا من بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد على قناة on يوميا 12:15 صباحا والإعادة 8 صباحا.

كما يعرض على قناة cbc يويما 8.30 مساء والإعادة 11:00 صباحا و1:30 صباحا.

عقبال عندكوا

مسلسل جودر 2 (15 حلقة)

يعرض مسلسل جودر للفنان ياسر جلال على قناة dmc يوميا الساعة 12:15 منتصف الليل والإعادة 6:15 صباحا و12 ظهرا.

جودر 2 جودر 2

مسلسل النُص (15 حلقة)

يعرض المسلسل على قناة ON يومياً الساعة 7:15 مساء والإعاة 2.45 صباحا و1.30 ظهرا، وهو من بطولة الفنان أحمد أمين.

مسلسل النُص مسلسل النُص

مسلسل الكابتن (15 حلقة)

يعرض المسلسل على قناة dmc يوميًا الساعة 09:45 مساءً والإعادة 3:45 مساء و8 صباحا، وهو بطولة الفنان أكرم حسنى.

بوستر الكابتن

مسلسل ولاد الشمس (15 حلقة)

يعرض على قناة On يوميا 8.30 مساء والإعادة 5.30 صباحا و3.30 عصرا، من بطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقى.

ولاد الشمس ولاد الشمس

مسلسل إخواتي (15 حلقة)

يعرض مسلسل إخواتى على قناة dmc يوميًا الساعة 7:15 مساءً والإعادة 1.30 صباحا و9:15 صباحاً.

بوستر إخواتي

مسلسل كامل العدد + + (15 حلقة)

يعرض المسلسل على قناة on يوميا 6 مساء والإعادة 1.30 صباحا و10.30 صباحا، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً بأجزائه السابقة.

كامل العدد

مسلسل قلبي ومفتاحه (15 حلقة)

يعرض على قناة on يوميا 11 مساء والإعادة 9.15 صباحا، من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين.

بوستر قلبي ومفتاحه بوستر قلبي ومفتاحه

مسلسل أثينا (15 حلقة)

يعرض على قناة الحياة يوميا 8:15 مساء والإعادة 1.15 ظهرا، من بطولة ريهام حجاج.

بوستر أثينا

مسلسل الشرنقة (15 حلقة)

يعرض حصريا على منصة watch it يوميا 11 مساء، من بطولة الفنان أحمد داوود، وبدأ عرضه من أمس.

بوستر الشرنقة